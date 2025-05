Sorteggio Roland Garros 2025: sfida in salita per Jannik Sinner, ecco il tabe...

Per il numero 1 al mondo tabellone non facile, ecco chi potrebbe affrontare.

C’era molta attesa per il sorteggio del Roland Garros 2025. Per Jannik Sinner sarà una sfida tutta in salita, ecco come è andata.

Sinner testa di serie n.1: il sorteggio di Roland Garros è una sfida in salita

C’era grande attesa per il sorteggio del torneo di tennis Roland Garros 2025, per vedere in quale lato del tabellone sarebbe finito il numero 1 al mondo Jannik Sinner per i potenziali quarti di finale.

Per il tennista altoatesino non sarà un cammino semplice anzi, il tabellone sembra molto proibitivo, almeno all’apparenza. Ai quarti di finale infatti Jannik potrebbe sfidare Jack Draper, numero cinque al mondo, mentre in semifinale uno tra Alexander Zverev, numero 3 al mondo, o Novak Djokovic, numero 6. Insomma, una Roland Garros tutto in salita, ma Sinner ci ha abituati a queste grandi sfide.

Roland Garros 2025: le gare di Sinner

Abbiamo visto quindi i potenziali quarti di finale e l’eventuale semifinale, a testimonianza del tabellone per nulla facile dove è finito Sinner. Prima però il numero uno al mondo dovrà vedersela col francese Arthur Rinderknech, e dopo potrebbe incontrare Richard Gasquet. Anche il terzo turno potrebbe non essere semplice, uno tra Fokina o Lehecka. Agli ottavi Sinner potrebbe trovarsi di fronte il giovane Arthur Fils, numero 14 al mondo.