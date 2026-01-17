Raffaella Fico ha voluto spiegare sui social la reale situazione di coppia che sta vivendo assieme al suo fidanzato, e calciatore del Monza, Armando Izzo.

Uno dei temi più ricorrenti nell’ultima settimana è relativo ai rumors che parlano di una presunta crisi tra Raffaella Fico e Armando Izzo. La coppia ha dovuto affrontare un momento davvero difficile nel privato ma lei ha deciso di rompere le voci ristabilendo la verità interna alla coppia.

Armando Izzo e il profilo hackerato

Le voci di una presunta distanza tra Raffaella Fico ed Armando Izzo si sono rincorse anche a seguito di alcune stories provenienti dal profilo del calciatore del Monza.

Il tono delle frasi pubblicate su sfondo nero faceva presagire la fine del rapporto, anche perché erano molto emotive. Il calciatore però ha spiegato che il profilo è stato hackerato e che lui non è stato l’autore delle frasi.

Un resoconto che avrebbe spento le notizie ma a mettere pepe, come rivela 105.net ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza che ha svelato di aver visto la coppia in un ristorante, il clima tra i due sembrava freddo e distaccato; facendo pensare ad una crisi imminente.

Raffaella Fico si espone smentendo tutti

Raffaella Fico ha voluto ristabilire la situazione con una stories dove ha consigliato chiaramente a chi a messo in giro certe voci una “visita oculistica” dato che ha spiegato che la serata è passata in maniera fantastica.

“Quasi tutta la sera ci siamo tenuti per mano, si è alzato più di una volta a baciarmi ed abbracciarmi. Non so perché mettete in giro certe voci” – ha scritto su Instagram chiudendo e smentendo quanto è fuoriuscito negli ultimi giorni.

La coppia sembra quindi più unita che mai, mostrando forza nell’affrontare un momento difficile come la perdita del bambino che la showgirl portava in grembo. La crisi tra i due quindi non è mai esistita, si è tentato di costruire una narrazione diversa dalla realtà.