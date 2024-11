Caterina Balivo rischia di essere sostituita in Rai da un’altrettanto nota collega. Un’indiscrezione pubblicata nel settimanale Oggi, che prevede che la Balivo possa dover lasciare il posto a Nunzia De Girolamo.

Caterina Balivo sostituita? Le indiscrezioni

“L’ex parlamentare ha un sogno che vorrebbe si realizzasse a breve giro: condurre un programma popolare nella fascia oraria attualmente occupata da “La volta buona” di Caterina Balivo”, ha dichiarato giornalista Alberto Dandolo su Oggi. Caterina Balivo ha svolto una lunga carriera in Rai, iniziata come valletta a “Scommettiamo che…?”, poi come inviata a “I raccomandati” e “Miss Italia”. Ha condotto inoltre “UnoMattina Estate”, anche se il successo è arrivato con “Festa Italiana” e “Dimmi la verità”, che riuscì a battere il talent show “Amici” di Maria De Filippi. Dopo un breve periodo al docu-reality “Chi vuole sposare mia mamma?” e su LA7 con il game show “Lingo – Parole in gioco”, da settembre 2023 Caterina Balivo è tornata in Rai con “La volta buona“, evoluzione del programma di “Vieni da me”.

Caterina Balivo potrebbe venire sostituita da Nunzia de Girolamo

Attualmente, le voci di un ipotetico addio si fanno sempre più fitte. Nunzia De Girolamo, forte dell’apprezzamento del pubblico per la conduzione di “Estate in diretta”, potrebbe subentrare al suo posto se la Balivo decidesse di cambiare percorso professionale.