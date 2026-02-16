Dal calcio partenopeo alla redazione nazionale, Laura Masiello ha costruito una carriera segnata da passione, rigore e amore per lo sport.

Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Laura Masiello, a soli 59 anni. Figura stimata, ha dedicato tutta la vita al giornalismo sportivo, seguendo con rigore e passione il calcio, dalla Serie A alla Champions League, lasciando un’impronta indelebile nella professione.

Addio a Laura Masiello: la carriera e la passione per il calcio

Come riportato da Napoli Today, si è spenta Laura Masiello, caposervizio aggiunto della redazione sportiva dell’Ansa, colpita da una malattia che non le ha lasciato scampo. Nata a Napoli e figlia del noto giornalista Nino Masiello, Laura aveva coltivato fin da bambina una profonda passione per il calcio, seguendo con entusiasmo il Napoli dei tempi di Maradona e vivendo da vicino le emozioni dei mondiali di Italia ’90.

Il suo percorso professionale iniziò con la collaborazione a Il Mattino dei Giovani, per poi affrontare il praticantato al quotidiano Roma nel 1990 sotto la guida di Antonio Sasso, dove “ricordava sempre con gioia quei fantastici anni”. Dopo tre anni approdò all’Ansa, lavorando prima a Napoli, poi a Potenza e infine nella sede nazionale di Roma, diventando una delle firme più apprezzate del giornalismo sportivo italiano.

La sua carriera l’ha portata a raccontare dalla Serie A alla Champions League, passando per le Universiadi di Napoli e la Ryder Cup di Roma, guadagnandosi il rispetto di colleghi, atleti e dirigenti.

Addio a Laura Masiello, morta a 59 anni: fissati i funerali

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa, ricordando che Laura era “figlia dell’indimenticato Nino” e sottolineando la sua capacità di fare squadra, in redazione come nella vita privata. I funerali si svolgeranno domani, 17 febbraio, alle ore 10.00, nella Chiesa delle suore Betlemite a Napoli, lasciando un vuoto incolmabile.