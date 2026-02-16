La produttrice israeliana, Dana Eden 52 anni, nota per la serie “Tehran“, è stata trovata morta nella sua stanza d’albergo in Grecia. Si indaga sulle cause.

Dana Eden, trovata morta in Grecia la produttrice israeliana della serie Tehran

Dana Eden, produttrice israeliana di 52 anni e ideatrice della serie tv “Tehran” è stata trovata morta dal fratello all’interno della camera d’albergo ad Atene dove alloggiava dallo scorso 4 di febbraio.

Dana Eden, infatti, si trovava in Grecia per girare la quarta stagione della nota serie televisiva. A confermare la notizia della morte i media israeliani. Secondo le ricostruzione, il fratello della produttrice, non riuscendo a mettersi in contatto con la sorella, l’ha raggiunta in hotel dove ha fatto la tragica scoperta. Si indaga ora sulle cause della morte.

Trovata morta in Grecia Dana Eden, la produttrice della serie “Tehran”: indagini in corso

Le autorità locali stanno già indagando sulle cause della morte di Dana Eden, produttrice israeliana trovata senza vita nella sua camera di hotel in Grecia dal fratello. Sul corpo è stata disposta l’autopsia, mentre si stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze del personale dell’hotel. Alcuni notiziari greci, come Ta Nea, Documento e Proto Tema hanno riportato che sul corpo della 52enne sono stati trovati dei lividi sul collo e sugli altri, e nella stanza anche delle pillole. Al momento dunque non si esclude alcuna pista, con la casa di produzione della 52enne che ha voluto sottolineare l’infondatezza delle notizie circolate online circa il coinvolgimento dell’Iran.