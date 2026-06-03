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ETS: Maran (Pd), “Provvedimento genererà risorse da reinvestire in decarbonizzazione, no tassazione”

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“La Commissione Ambiente ha voluto avviare la discussione sull'aggiornamento dell'ETS prima che arrivi il documento della Commissione, ascoltando esperti di provenienze diverse, dal mondo dell'industria al mondo anche dell'associazionismo e delle ONG. Questo è un provvedimento che genera molte ri...

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“La Commissione Ambiente ha voluto avviare la discussione sull’aggiornamento dell’ETS prima che arrivi il documento della Commissione, ascoltando esperti di provenienze diverse, dal mondo dell’industria al mondo anche dell’associazionismo e delle ONG. Questo è un provvedimento che genera molte risorse che devono essere reinvestite nella decarbonizzazione. Oggi i dati invece ci dicono che gli Stati nazionali li usano come una sorta di tassazione.

Non è quello il proposito del provvedimento”.

Così l’eurodeputato del Partito democratico Pierfrancesco Maran, presidente della commissione per l’ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo di Bruxelles a margine dell’audizione pubblica a tema ETS.

https://www.youtube.com/watch?v=eAsK1PG4Grg