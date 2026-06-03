ETS: Maran (Pd), “Provvedimento genererà risorse da reinvestire in decarbonizzazione, no tassazione”

“La Commissione Ambiente ha voluto avviare la discussione sull’aggiornamento dell’ETS prima che arrivi il documento della Commissione, ascoltando esperti di provenienze diverse, dal mondo dell’industria al mondo anche dell’associazionismo e delle ONG. Questo è un provvedimento che genera molte risorse che devono essere reinvestite nella decarbonizzazione. Oggi i dati invece ci dicono che gli Stati nazionali li usano come una sorta di tassazione.
Non è quello il proposito del provvedimento”.
Così l’eurodeputato del Partito democratico Pierfrancesco Maran, presidente della commissione per l’ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo di Bruxelles a margine dell’audizione pubblica a tema ETS.
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