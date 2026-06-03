Intel sfida Nvidia: "La concorrenza ci farà crescere"

Milano, 3 giu. (askanews) – Intel rilancia la sfida nel mercato dell’intelligenza artificiale e minimizza l’ingresso di Nvidia nel settore dei chip per i pc. Dal palco del Computex di Taipei, il nuovo amministratore delegato Lip-Bu Tan ha presentato aggiornamenti per l’hardware destinato ai data center AI e nuove collaborazioni industriali, tra cui quella con il colosso taiwanese Foxconn.L’annuncio è arrivato dopo la presentazione da parte di Nvidia del nuovo chip RTX Spark per PC Windows progettato per eseguire agenti Ai, una mossa che punta direttamente ai produttori storici come Intel e AMD.”La concorrenza ci piace, ci tiene sulla corda.

Il fatto che vogliano entrare nel mercato dei PC dimostra quanto questo settore sia strategico. Accogliamo la competizione, ma credo che faremo molto bene”, ha affermato Alex Katouzian, vicepresidente esecutivo Intel.Secondo Intel, la diffusione dell’AI apre nuove opportunità di crescita e rafforza il ruolo del personal computer come piattaforma centrale per le applicazioni intelligenti.

L’azienda punta inoltre sulle relazioni costruite negli anni con partner e clienti per recuperare terreno dopo le difficoltà incontrate nell’era degli smartphone e nella prima fase della corsa all’intelligenza artificiale.”Taiwan è molto importante per noi: dai PC ai server, fino all’intera filiera produttiva. Per questo abbiamo numerose partnership costruite nel corso degli anni”, ha concluso Lip-Bu Tan.