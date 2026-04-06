Un momento di svago in un impianto termale si è trasformato in un episodio drammatico, riportando l’attenzione sui rischi legati al funzionamento delle piscine e alla sicurezza degli impianti. Un grave incidente ha coinvolto un bambino di 12 anni, rendendo necessario un intervento immediato dei soccorsi e l’avvio di accertamenti per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.

Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone in piscina alle terme: è gravissimo

Quella che doveva essere una giornata di serenità durante le festività pasquali si è trasformata in una vicenda drammatica per un bambino di 12 anni, di origine marchigiana, attualmente ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Infermi di Rimini. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di Pasqua, intorno alle 10.30, all’interno di un centro termale della Valmarecchia, dove il minore si trovava insieme ai genitori.

Secondo una prima ricostruzione di Rimini Today, il giovane sarebbe stato improvvisamente risucchiato da un bocchettone della piscina, rimanendo bloccato dalla potente aspirazione dell’impianto e incapace di tornare in superficie. Il ragazzo sarebbe rimasto sott’acqua per diversi minuti, fino a quando è stato liberato e recuperato, ma al momento del salvataggio era privo di sensi ed era già in arresto cardiaco.

Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone in piscina alle terme: soccorsi immediati e verifiche sulla sicurezza

La situazione ha richiesto un intervento tempestivo: il personale della struttura ha iniziato subito le manovre di rianimazione, poi proseguite dai sanitari del 118 giunti rapidamente sul posto. Vista la criticità del quadro clinico, è stato attivato anche l’elisoccorso decollato da Ravenna, che ha provveduto al trasferimento urgente del ragazzo verso il nosocomio riminese. Durante il trasporto e al momento del ricovero, le condizioni sono apparse fin da subito estremamente compromesse, tanto da definirle disperate.

Nel frattempo, i carabinieri della compagnia di Novafeltria hanno effettuato i rilievi all’interno del centro termale, raccogliendo testimonianze e avviando gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le autorità hanno inoltre informato il magistrato di turno, che ha disposto ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità e valutare il rispetto delle norme di sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti della piscina.