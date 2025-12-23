Era finito sott'acqua nella piscina comunale, ricoverato in condizioni critiche, è morto dopo una settimana di agonia.

Dopo una settimana di agonia, è morto il bimbo di soli 4 anni caduta nella piscina comunale a Curon.

Tragedia a Curon, bimbo di 4 anni cade in piscina

Lunedì 15 dicembre un bimbo di 4 anni è caduto nella piscina comunale di Curon, in provincia di Bolzano, finendo sott’acqua. Secondo le prime ricostruzioni, quando è stato notato dagli altri frequentatori della piscina, il piccolo era già sul fondo.

Soccorso e rianimato sul posto, il bimbo è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Pelikan 3 all’ospedale di Bolzano, in condizioni critiche. La Procura di Bolzano, nei giorni scorsi ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto e capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Tragedia a Curon, bimbo di 4 anni cade in piscina: morto dopo una settimana di agonia

Il bimbo di 4 anni caduto in piscina lo scorso 15 dicembre non ce l’ha fatta, è morto all’ospedale di Bolzano dopo una settimana di agonia. A confermare la notizia il quotidiano Dolomiten. Intanto il Consiglio comunale di Curon, dopo aver appreso la tragica notizia durante una seduta, ha ricordato il bimbo con un minuto di silenzio. Per la Val Venosta è il secondo lutto in pochi giorni. Oggi a Laudes i funerali del bambino di 10 anni, Jan Adam, precipitato da una parete di roccia venerdì scorso.