Un bimbo di quattro anni ha rischiato di annegare nella nuova piscina comunale di Curon, in Val Venosta. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha portato all’apertura di un’inchiesta per chiarire le circostanze del drammatico episodio. Ecco quali sono le sue condizioni attuali.

Bimbo rischia di annegare in piscina: è gravissimo

Come riportato da Trento Today, un drammatico episodio ha scosso la comunità di Curon, in Val Venosta, dove un bambino di quattro anni ha rischiato di annegare nella piscina comunale “Curunes”, inaugurata da poche settimane. L’incidente, avvenuto lunedì scorso, ha visto il piccolo rimanere sott’acqua per diversi istanti, fino a perdere conoscenza.

Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, il bimbo è stato rianimato sul posto e successivamente trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Pelikan 3 all’ospedale San Maurizio di Bolzano.

Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione, con prognosi ancora riservata, mentre familiari e residenti attendono con apprensione notizie sul suo stato di salute.

Bimbo rischia di annegare in piscina, è gravissimo: l’inchiesta e la ricostruzione dei fatti

La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta per lesioni colpose, con i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire con precisione le circostanze dell’incidente. L’obiettivo è comprendere gli istanti precedenti all’evento e verificare eventuali responsabilità o omissioni.

Testimoni e personale della struttura sarebbero stati ascoltati dagli inquirenti, mentre l’intera comunità locale, guidata dal sindaco Franz Prieth, ha espresso vicinanza e sostegno alla famiglia del piccolo, condividendo apprensione e speranza per un esito positivo.