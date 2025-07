Bimbo cade in piscina, viene ricoverato in terapia intensiva ma non ce la fa. La Procura apre un’inchiesta sull’incidente.

Un bimbo di sette anni è deceduto nelle scorse ore in ospedale, dopo essere caduto in una piscina a Giffoni Valle Piana. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Giffoni Valle Piana, bimbo cade in piscina

Al momento del drammatico episodio, il bambino sarebbe stato insieme alla madre, originaria di Montecorvino Rovella.

Il nucleo familiare viveva stabilmente a Pontecagnano Faiano. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ore successive, tra cui quello del sindaco di Montecorvino Rovella, che ha espresso dolore e vicinanza alla famiglia attraverso un messaggio pubblicato sui social. L’intera comunità si è stretta attorno ai parenti del piccolo.

“Un dolore che colpisce nel profondo l’intera nostra comunità. In segno di lutto e rispetto, ho disposto il rinvio delle due cerimonie di inaugurazione previste per questa sera a Gauro e per domani a San Martino. In questo momento così duro, rivolgo alla famiglia il mio pensiero più sincero e l’abbraccio dell’intera cittadinanza”.

Giffoni Valle Piana, bimbo cade in piscina: il tragico epilogo dopo il ricovero

È morto dopo due giorni di agonia il bambino di sette anni che era caduto in una piscina a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Il piccolo aveva ingerito una grande quantità d’acqua ed era stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale “Ruggi d’Aragona” e poi trasferito in elisoccorso al Santobono di Napoli, dove era stato ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere nelle ultime ore. Solo pochi giorni prima, un episodio simile aveva colpito un coetaneo a Gallipoli, con un epilogo altrettanto tragico.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Battipaglia, coordinati dalla Procura di Salerno, che ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia per accertare le cause della morte.