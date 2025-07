Gallipoli è sconvolta dalla tragica morte del bimbo di 7 anni, spentosi dopo giorni di agonia in ospedale. La comunità si stringe nel dolore oggi, nel giorno dell’ultimo saluto al piccolo Andrea. Nel frattempo, le autorità hanno aperto un’inchiesta per fare piena luce sulle circostanze che hanno portato alla tragedia, al fine di accertare eventuali responsabilità.

Bimbo di 7 anni morto dopo essere caduto in piscina a Gallipoli

Il piccolo era in piscina con la famiglia quando, per ragioni ancora da accertare, è finito nella parte più profonda della vasca. Il padre lo ha visto galleggiare privo di sensi ed ha immediatamente dato l’allarme. Non è chiaro se il bambino sia scivolato accidentalmente o se si sia tuffato volontariamente; inoltre, si indaga su eventuali malori o negligenze. Le testimonianze raccolte indicano che il bimbo non indossava i braccioli e nessuno avrebbe notato segnali di difficoltà prima dell’incidente.

Il 22 luglio è stata dichiarata la morte cerebrale di Andrea, il bambino di 7 anni originario di La Spezia, trovato privo di sensi domenica 20 luglio nella piscina di un acquapark a Gallipoli, in Puglia. La conferma ufficiale è arrivata dalla Questura di Lecce, dopo un periodo di osservazione di sei ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sacro Cuore di Gesù.

Trasportato in arresto cardiaco, aveva subito gravi danni neurologici e, nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso. La famiglia, originaria di Depressa ma residente da anni alla Spezia, era in vacanza nel paese di origine quando è avvenuta la tragedia.

Gallipoli, il bimbo di 7 anni non ce l’ha fatta: aperta un’inchiesta, oggi i funerali

La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti, per fare chiarezza sulle responsabilità legate all’accaduto. Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e familiari per ricostruire la dinamica e valutare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, la comunità di Depressa e la città di La Spezia si preparano a dare l’ultimo saluto ad Andrea, con i funerali fissati oggi, giovedì 24 luglio, nel paese d’origine. La morte del piccolo ha scosso profondamente due regioni, unendo nel dolore e nella ricerca di risposte genitori, amici e autorità.