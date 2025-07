L'episodio è avvenuto in un noto parco acquatico di Gallipoli. Sul posto anche il magistrato di turno della procura per i Minorenni

Tragedia sfiorata in una piscina di un parco acquatico a Gallipoli, in provincia di Lecce. Un bimbo di 7 anni ha rischiato di annegare ed è ora ricoverato in condizioni gravissime.

In una piscina di un parco acquatico a Gallipoli, meta pugliese frequentatissima soprattutto d’estate, è avvenuta una tragedia.

Il bimbo di 7 anni era con i genitori in vacanza in Salento, quando, per cause da accertare, sarebbe caduto in piscina, senza saper nuotare, nell’area in cui l’acqua è più alta, rischiando di annegare. L’incubo è avvenuto intorno alle 11.30 di oggi, domenica 20 luglio.

Non indossava i braccioli

Secondo alcune testimonianze, nessuno si sarebbe accorto di quanto stava accadendo al bimbo, che non avrebbe indossato i braccioli. Inoltre nell’area più alta della piscina, dove è accaduto il fatto, non ci sono telecamere di sorveglianza per cui sarà complesso ricostruire la dinamica dell’accaduto.

E’ in gravissime condizioni

Sarebbe stato il padre del bimbo di 7 anni ad accorgersi che il piccolo era annegato e già galleggiava privo di sensi. Tirato fuori dall’acqua, il bambino è stato sottoposto a diverse manovre di rianimazione da parte dei bagnini presenti e dai sanitari.

Sul posto sono accorsi i medici del 118 e la polizia locale. Il bimbo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli dal personale del 118 dove è ora ricoverato, in gravissime condizioni. La permanenza in acqua avrebbe causato danni cerebrali.

Il trasporto in ospedale

Il piccolo è stato trasportato in ospedale già in arresto cardiaco e i medici, che sono riusciti a riattivare il battito sul posto, stanno facendo il possibile per tenerlo in vita. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il magistrato di turno della Procura per i minorenni che al momento non ha disposto il sequestro della piscina.