Malore in piscina, bimbo rischia di annegare: ora si trova ricoverato in grav...

Malore in piscina, bimbo rischia di annegare: ora si trova ricoverato in grav...

Pistoia, bimbo rischia di annegare in piscina: ricoverato in gravi condizioni

Attimi di paura nel primo pomeriggio di domenica 6 luglio a Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia, dove un bambino di 7 anni ha rischiato l’annegamento, ed è subito stato soccorso dai sanitari che l’hanno trasportato in ospedale.

Momenti di paura in provincia di Pistoia: malore in piscina, bimbo rischia di annegare

La vicenda si sarebbe verificata nella piscina di una casa privata in via Amendola.

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 15 nella frazione di Masotti, quando il padre del bimbo lo ha visto e ha subito chiamato i soccorsi, che sono tempestivamente sopraggiunti. Sul luogo si sono immediatamente recati un’ambulanza e un’automedica del 118. Le manovre di rianimazione sono iniziate subito dopo l’arrivo dei sanitari. Dopo una prima valutazione clinica e le manovre di rianimazione sul posto, data la gravità della situazione, i soccorritori hanno deciso di trasportare il bambino in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Dopo l’intervento dei sanitari, il trasporto in ospedale con elisoccorso

A seguito delle le prime valutazioni, il personale sanitario ha ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, che è atterrato in un campo adiacente alla villetta. Il bimbo si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva, seppure le sue condizioni non destano preoccupazione per la sua vita.