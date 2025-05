Nel pomeriggio di ieri, giovedì 1° maggio, a Montaldo Dora, in provincia di Torino, una 15enne è stata investita da un’auto.

Grave incidente nel Torinese: 15enne travolta sulle strisce pedonali

L’incidente si è verificato mentre la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, nei pressi di un semaforo lungo la statale 26, in una zona centrale del paese.

Al momento dell’accaduto, la ragazza è stata travolta da una Volkswagen Sharan condotta da un 56enne residente a Borgofranco d’Ivrea. L’impatto è stato molto violento e le condizioni della giovane sono apparse gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, dopo aver prestato le prime cure, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la ragazza al Cto del Regina Margherita di Torino.

La giovane è stata soccorsa e operata d’urgenza: le sue condizioni

Lì la 15enne è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa. L’operazione è riuscita, ma ora la paziente si trova in prognosi riservata, ricoverata in rianimazione con un grave trauma cranico. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell’ordine. Sono infatti in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’automobile, nel frattempo, è stata sottoposta a sequestro.