Un grave incidente ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di venerdì 11 aprile a Cossato, nel Biellese orientale, quando un uomo di 63 anni è precipitato da sei metri di altezza mentre stava dipingendo una persiana esterna della propria abitazione.

Stava dipingendo una persiana, quando il sostegno non ha retto: precipita da sei metri

Per raggiungerla dall’esterno, il 63enne aveva realizzato una sorta di imbragatura artigianale alla quale si è appeso, confidando nell’efficacia di tale supporto. Purtroppo però, il sostegno ad un tratto ha ceduto e il 63enne è precipitato nel vuoto, cadendo nel cortile dell’edificio in cui abita. L’uomo si trovava ad un’altezza di circa sei metri. Questo incidente ricorda quello avvenuto a fine marzo a Trivero, quando un uomo di 53 anni è morto a seguito di una caduta dal suo balcone mentre stava facendo alcuni lavori sulle tende parasole.

Le condizioni dell’uomo, ora ricoverato all’ospedale Maggiore di Novara

Dopo che è stato trasmesso ai soccorsi l’allarme, l’uomo è stato subitaneamente assistito. Sul posto è sopraggiunto l’intervento immediato del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Ad alzarsi in volo è stato l’elisoccorso, diretto verso l’ospedale “Maggiore” di Novara, dove ora l’uomo ora si trova ricoverato, e versa in condizioni molto gravi.