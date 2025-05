Un ultraleggero è precipitato in Umbria, causando un morto e un ferito. Indagini in corso.

Un tragico incidente aereo

Oggi pomeriggio, un ultraleggero è precipitato nei pressi di Castel Ritaldi, in Umbria, subito dopo il decollo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma il velivolo, che era appena decollato da un campo volo della zona, ha perso il controllo e si è schiantato, finendo in parte sopra una clinica veterinaria e in parte su un’azienda che produce materiali medicali.

Quest’ultima ha subito danni significativi a causa dell’impatto.

Le conseguenze dell’incidente

Il bilancio è tragico: un uomo di 70 anni, residente a Trevi, ha perso la vita nell’incidente, trovando la morte carbonizzato a causa dell’incendio che ha seguito l’impatto. Un giovane di 22 anni, originario di Castel Ritaldi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e si sta valutando un possibile trasferimento all’ospedale di Perugia. È importante sottolineare che tra le due vittime non ci sono legami di parentela.

Indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Spoleto e della stazione di Castel Ritaldi stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le dinamiche dell’incidente. La Procura di Spoleto ha avviato un’inchiesta per comprendere le cause che hanno portato a questa tragedia. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire gli eventi che hanno preceduto il decollo e l’impatto del velivolo.

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza del volo e sull’adeguatezza delle procedure di controllo e manutenzione degli ultraleggeri. La comunità locale è scossa da quanto accaduto e si unisce nel cordoglio per la vittima, mentre si attende di conoscere ulteriori dettagli sulle indagini in corso.