Ferrara, bambino morto in mare per annegamento: è la terza vittima in 48 ore

Nel giro di appena 48 ore, il litorale di Ferrara è stato colpito da tre immani tragedie. L’episodio più recente riguarda un bambino di 11 anni di origine pakistana, trasportato domenica all’ospedale di Ravenna da Lido degli Estensi.

Ferrara, bambino di 11 anni morto in mare: tre vittime in 48 ore

Stava facendo il bagno col fratellino intorno alle 20 e alcuni bagnanti avevano iniziato la rianimazione fino all’arrivo del 118. Dopo essere stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Ravenna, è deceduto poco prima di arrivare al pronto soccorso.

Ferrara, le giovani vittime nella giornata di ieri

Poche ore prima, sempre nella giornata di ieri, domenica 15 giugno, un’altra tragedia aveva già colpito Lido degli Estensi. Aymane, un ragazzo di 16 anni, ha perso la vita dopo aver tentato di soccorrere due bagnanti in difficoltà. A Lido delle Nazioni, un bambino tedesco di sei anni, in vacanza con la famiglia in un camping della zona, è morto ieri dopo essersi tuffato in una piscina del camping Tahiti. Dato che non è ancora chiaro se il decesso sia stato provocato da un annegamento o da un malore legato a una congestione, si procederà con l’esame autoptico. Il piccolo era stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove è deceduto poco dopo.