Tragedia in provincia di Salerno, dove un bambino di 11 anni è morto mentre si faceva la doccia. Il corpo senza vita è stato trovato dai genitori. Disposta l’autopsia.

Salerno, bimbo di 11 anni muore mentre fa la doccia

Un bambino di 11 anni, di nome Ruben Lamberti, è stato trovato morto dai genitori sotto la doccia di casa a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno ieri sera, domenica 1 giugno.

I genitori del bambino, preoccupati dal troppo tempo trascorso sotto la doccia, sono andati a controllare e hanno trovato il corpo senza vita del figlio. Sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Le indagini sono in corso per capire cosa ha portato alla morte di Ruben.

Disposta l’autopsia urgente

I Carabinieri stanno indagando per capire quali sono state le cause che hanno portato alla morte di Ruben Lamberti, 11 anni, ritrovato senza vita dai genitori sotto la doccia. Sul corpo del bambino è stata disposta l’autopsia. Secondo un prima esame medico esterno, Ruben sarebbe stato colpito da un malore, presumibilmente da un arresto cardiaco.