Tragedia sulla nave da crociera Costa Toscana, un bambini di appena due anni è morto sotto gli occhi dei genitori. Ecco cosa è successo.

Tragedia su una nave da crociera: muore bimbo di due anni davanti ai genitori

Era in vacanza con la famiglia il bimbo di due anni che è morto sulla nave da crociera Costa Toscana, durante il tragitto da Civitavecchia a Savona, in Liguria.

Il piccolo stava giocando quando si è improvvisamente accasciato a terra ed è morto sotto gli occhi dei genitori. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per il piccolo non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione sarebbero andati avanti a lungo ma alla fine i soccorritori hanno potuto solamente constatate il decesso del bimbo. I genitori sono rimasti accanto alla salma del figlio fino all’arrivo al porto di Savona. Il piccolo, come riporta La Stampa, era figlio di una coppia cinese residente in Francia.

Tragedia su una nave da crociera: le cause della morte del bimbo di due anni

Secondo quando si apprende, il bimbo di due anni morto su una nave da crociera Costa Toscana aveva problemi cardiaci, era anche stato sottoposto a un intervento chirurgico delicato per problemi al cuore. La salma verrà rimpatriata in Francia.