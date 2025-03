Un bimbo di due anni è caduto dal terzo piano di un palazzo nel quartiere Cristo di Alessandria. I carabinieri sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause della tragedia. Le sue condizioni preoccupano i medici e la famiglia.

Alessandria, bimbo di 2 anni cade dal terzo piano

L’incidente è avvenuto in via Gandolfi, al civico 14, all’interno di un complesso di case popolari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Alessandria Cristo, insieme agli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, sembra che il bambino si sia avvicinato alla finestra per prendere un giocattolo, mentre la madre, impegnata ad allattare il fratellino, e la nonna erano distratte.

Sarebbe stata l’anziana donna a notare la caduta del bambino e a intervenire per prestare i primi soccorsi, chiedendo successivamente l’aiuto di un passante.

Alessandria, bimbo di 2 anni cade dal terzo piano, le condizioni

Il bambino è attualmente ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale pediatrico di Alessandria, dove è stato trasportato in codice rosso dopo l’incidente. Nelle prossime ore, sarà sottoposto a una TAC per valutare l’entità delle lesioni riportate nella caduta.

I medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni, che restano critiche.