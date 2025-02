Lutto per il senatore Occhiuto: il figlio Francesco è morto dopo una caduta ...

Il figlio di Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia, è morto dopo essere precipitato dalla finestra di casa.

Francesco Occhiuto, 30 anni, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria, è morto nella notte dopo essere precipitato dall’ottavo piano della sua abitazione a Cosenza.

Francesco Occhiuto è morto: precipitato dall’ottavo piano

Francesco Occhiuto è precipitato dall’ottavo piano della sua abitazione poco dopo le 20 di ieri sera, 21 febbraio. Trasportato all’ospedale Annunziata in condizioni gravissime, i medici hanno cercato di rianimarlo con ventilazione meccanica assistita, ma ogni sforzo è stato inutile. Il giovane è morto nella notte.

La dinamica della tragedia è ancora da chiarire. Francesco Occhiuto è precipitato dalla finestra della sua abitazione, situata all’ottavo piano. La sua salma si trova ora all’obitorio di Cosenza, mentre il pm Mariangela Farro sta conducendo le indagini per fare luce sull’accaduto.

Il cordoglio della politica per la morte di Francesco Occhiuto

Numerosi esponenti della politica nazionale e regionale, di ogni schieramento, hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia Occhiuto, affidando messaggi di cordoglio. Tra i vari, sono arrivati anche i sentiti messaggi delle principali autorità dello Stato, dalla presidente del Consiglio Meloni al presidente di Forza Italia Tajani.

“Con tutta Forza Italia sono fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve. Un pensiero affettuoso rivolgo anche all’amico Roberto e a tutta la famiglia Occhiuto”, scrive su X il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. In questo momento di grande dolore desidero inviare la mia più sentita vicinanza a tutta la loro famiglia e ai loro cari”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Sul drammatico evento si è espresso anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, con un post su Facebook:

”Ho appreso della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati. Al senatore Mario Occhiuto, ai suoi familiari, al gruppo di Forza Italia giungano le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica”.



Nel frattempo, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha deciso di rinviare la seduta prevista per lunedì. Per lo stesso motivo, il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale di Cosenza ha annullato la manifestazione “Innamorati della Politica” prevista per oggi al palazzo della Provincia, mentre la Lega ha annullato un evento programmato a Catanzaro.