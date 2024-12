Intervento cardiaco e dimissioni

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato dimesso dal reparto di cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, dove era stato ricoverato per un intervento chirurgico. L’operazione, eseguita mercoledì scorso, è stata necessaria a causa di una severa insufficienza mitralica diagnosticata dopo alcuni accertamenti clinici. Occhiuto stesso aveva condiviso la notizia sui social, evidenziando l’importanza della salute e della trasparenza nel suo ruolo pubblico.

Dettagli sull’operazione

L’intervento è stato condotto dall’equipe del professor Pasquale Mastroroberto, primario del reparto di cardiochirurgia, con la collaborazione del dottore Daniele Maselli, specialista in chirurgia endoscopica. La riuscita dell’operazione ha suscitato un certo ottimismo, non solo per il governatore, ma anche per i cittadini calabresi, che vedono in lui un punto di riferimento nella gestione della sanità regionale. La riabilitazione post-operatoria è fondamentale per garantire un recupero completo e Occhiuto ha già avviato questo percorso in una clinica specializzata di Cosenza.

Il futuro della sanità in Calabria

Oltre alla sua carica di presidente, Occhiuto ricopre anche il ruolo di commissario ad acta per la sanità in Calabria. Questo duplice incarico lo pone in una posizione strategica per affrontare le sfide del sistema sanitario regionale. La sua esperienza personale con la malattia potrebbe influenzare positivamente le sue decisioni future, portando a una maggiore attenzione verso le problematiche sanitarie che affliggono la Calabria. La sua recente esperienza ospedaliera potrebbe anche sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della cura delle malattie cardiache.