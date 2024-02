Il 14enne era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Pescara, dove ieri sera si è spento.

Vasto, morto ragazzo precipitato dal terzo piano

Il drammatico incidente risale allo scorso venerdì 23 febbraio, quando il giovane, di origine nordafricana, era precipitato dal terzo piano di un palazzo in via Ciccarone a Vasto in provincia di Chieti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno prontamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Pio. Il ragazzo è stato successivamente trasferito all’ospedale Santo Spirito di Pescara presso il reparto di Neurochirurgia, dove si trovava in prognosi riservata.

La causa del decesso

Le condizioni del 14enne sono apparse subito molto gravi. Aveva infatti riportato importanti ferite dovute all’impatto del corpo sull’asfalto. La caduta gli ha procurato anche un trauma celebrale molto critico. Dopo aver trascorso diversi giorni in ospedale ieri sera ne è stato constatato il decesso a causa delle gravi lesioni. I compagni di classe, dell’istituto comprensivo Spataro – Paolucci di Vasto dove il giovane frequentava la seconda media, gli hanno voluto rendere l’ultimo saluto, osservando un minuto di silenzio.

La dinamica dell’incidente

Insieme all’ambulanza sul posto erano presenti anche gli uomini della polizia scientifica e gli agenti del commissariato di Vasto. Al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto sul balcone del terzo piano del palazzo, allertato dalle grida disperate della madre quando si è accorta di ciò che era successo. Gli inquirenti dovranno ora cercare di far luce sull’esatta dinamica della tragedia.