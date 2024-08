Morto il bimbo caduto in piscina a Cermenate: era ricoverato in terapia inten...

Il tragico incidente era avvenuto alle 12.45 di domenica 28 luglio: il bimbo ha rischiato di annegare nella piscina di Cermenate, in provincia di Como. Recuperato dai bagnini in stato di incoscienza era stato ricoverato all’ospedale di Bergamo in terapia intensiva. Ieri sera la tragica notizia: il piccolo non ce l’ha fatta, è morto.

La morte del bimbo caduto in piscina a Cermenate

Dopo il drammatico incidente il bambino era stato trasferito in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: nella serata di ieri è morto nel reparto di terapia intensiva.

Il quadro clinico del piccolo, residente a Lomazzo con famiglia originaria del Marocco, due giorni fa era gravemente peggiorato, tanto da portare i genitori a confessare di temere il peggio per la vita del figlio.

La dinamica dell’incidente in piscina

Secondo le prime indagini, il bambino domenica mattina avrebbe abbandonato la piscina baby per tuffarsi in quella degli adulti, senza più riemergere. Il personale di sorveglianza lo ha recuperato nel giro di pochi istanti, ma le condizioni erano subito apparse molto gravi.

Le indagini dopo la morte del bimbo a Cermenate

Dopo la tragica notizia bisognerà capire se la Procura deciderà di aprire un fascicolo necessario per avviare un’autopsia sul corpo del bimbo.