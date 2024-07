Una terribile tragedia è avvenuta nel corso del primo pomeriggio di ieri nell’hotel Molino Rosso sito in via Selice, poco distante dall’uscita dell’autostrada A14, a Imola. Una bambina di 5 anni è morta annegata nella piscina dell’albergo.

Imola, bambina di 5 anni annega in piscina: la tragedia nell’hotel

Era il primo pomeriggio di ieri, quando la bambina di 5 anni si trovava con la madre nella piscina dell’hotel di Imola in cui stava alloggiando con la sua famiglia albanese. La piccola era immersa nella piscina (alta circa 1 metro e 20) quando ad un tratto ha iniziato ad annaspare. Secondo le prime ricostruzioni, pare che con lei ci fosse la madre, che però in quel momento non era in acqua. Alcuni altri bagnanti si sono accorti di quanto stava succedendo, osservando che il corpo della piccola stava galleggiando in maniera innaturale sulla superficie dell’acqua.

Imola, bambina di 5 anni annega in piscina: il decesso

Immediatamente, sono stati chiamati i soccorsi, che sono giunti sul posto nel più breve tempo possibile. Purtroppo, però, tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. La bimba è stata dichiarata morta in serata. I carabinieri stanno lavorando in queste ore per ricostruire pezzo pezzo la dinamica di questa tragedia.