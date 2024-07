Patrizia Della Ragione è la terza vittima per il crollo di un ballatoio della Vela Celeste di Scampia: era stata ricoverata per un politrauma, riportando anche la frattura della milza e del bacino.

La morte della donna al Cardarelli di Napoli

Patrizia Della Ragione, 53 anni, era la madre di Roberto Abbruzzo, la prima vittima del crollo, di 29 anni. L’altra vittima, Margherita Della Ragione, 35 anni, era la nipote.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate per le gravi ferite riportate, ma in queste ultime ore è arrivata la tragica notizia:

“C’è la terza vittima, il bilancio si aggrava, è una tragedia immane”, queste le parole del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, appena ricevuta la notizia della morte.

Gli altri due figli della donna

Giuseppe e Luisa Abbruzzo, rispettivamente di 34 e 23 anni, figli di Patrizia Della Ragione, sono ricoverati nell’Ospedale del Mare, Giuseppe in gravi condizioni.

Patrizia Della Ragione: nonna di quattro bambine ricoverate

Due bambine si trovano attualmente in pericolo di vita con prognosi riservata. “Presentano condizioni stabili pur nell’estrema gravità”, si legge nell’ultimo bollettino medico diffuso dall’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Sono stabili le condizioni di altre tre pazienti, di 10, 2 e 9 anni, ricoverate in ortopedia, sottoposte a intervento chirurgico. Le condizioni delle altre due bambine di 2 e 4 anni, ricoverate in chirurgia di urgenza: “sono stabili e in osservazione”.