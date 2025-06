Doveva essere un pomeriggio dedicato al divertimento ma l’epilogo è stato drammatico. É accaduto nel Bresciano dove un bimbo di 4 anni è caduto, probabilmente dopo essere sfuggito alla vista dei genitori, in piscina. Il piccolo è stato soccorso in tempi rapidi e portato d’urgenza in ospedale: si trova ricoverato al nosocomio di Bergamo in condizioni gravissime.

Le autorità hanno avviato un’indagine ed effettuato una prima ricostruzione dei fatti di quanto avvenuto nel comune di Castrezzato, la cui comunità è, insieme a quella di Rovato (dopo il piccolo vive con i genitori) sconvolta e incredula.

Bimbo di 4 anni cade in piscina: soccorso, è gravissimo

Il bimbo si trova in coma in condizioni disperate dopo essere stato trasferito, nel pomeriggio di venerdì all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Tutto è accaduto proprio venerdì, quando il bambino si trovava con i genitori in un parco con piscine nel comune di Castrezzato: secondo una prima ricostruzione dei fatti il piccolo, di 4 anni, sarebbe sfuggito al controllo di mamme a papà finendo in acqua e rimanendo in apnea per un certo periodo di tempo. Non è chiaro, al momento, per quanto sia rimasto sott’acqua ma appena è stato notato sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti medici ed infermieri e dopo averlo soccorso hanno effettuato il trasporto d’urgenza in ospedale. Il bimbo non ha mai ripreso conoscenza ed è stato trasferito a Bergamo con l’eliambulanza: qui i medici hanno effettuato le procedure rianimatorie per poi confermare che si trova in coma irreversibile. Il piccolo è attaccato alle macchine per tenerlo in vita ma la condizione clinica non lascerebbe molte speranze. I carabinieri di Castrezzato, intervenuti sul luogo dell’incidente, stanno lavorando per far luce sull’accaduto.

Il primo a notare il corpicino del bimbo in acqua sarebbe stato il padre che lo avrebbe subito recuperato chiedendo poi aiuto. Dalle amministrazioni locali di Rovato e Castrezzato sono arrivati messaggi di vicinanza alla famiglia, scossa e sotto choc.