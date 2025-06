Modena, trovato in un canale il cadavere di un giovane uomo: indagini in corso

Giallo a Modena, ieri sera è stato infatti ritrovato in un canale il cadavere di un giovane. Al momento la Polizia non esclude alcuna pista.

Modena: ritrovato in un canale il cadavere di un giovane

Il cadavere di un giovane uomo è stato ritrovato ieri sera, venerdì 20 giugno 2025, in un canale a Modena, nel quartiere Torrazzi.

A dare l’allarme un passante, sul posto sono accorse subito sia le volanti della Polizia, sia la Scientifica, sia i Vigili del Fuoco. L’aera è stata isolata per consentire tutti i rilievi del caso. Al momento non si conosce l’identità della vittima, sappiamo solo che si tratta di un giovane uomo.

Trovato il cadavere di un giovane in un canale: tutte le piste sono aperte

Come abbiamo appena visto, ieri sera è stato ritrovato il cadavere di un giovane uomo a Modena, zona Torrazzi. Sul posto le autorità sono subito intervenute per isolare l’aere ed effettuare tutti i rilievi, al fine di capire cosa sia successo. Al momento la Polizia non esclude nessuna ipotesi. Sono al momento sconosciute le cause della morte del giovane ma, secondo le prime ricostruzioni, il corpo presentava già i primi segni di decomposizione, quindi la morte risalirebbe a diverse ore prima dal ritrovamento.