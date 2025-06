Nella prima mattina di oggi, mercoledì 18 giugno, un tragico ritrovamento ha scosso il quartiere Baggio di Milano: il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel laghetto Cabassi, all’interno del Parco delle Cave. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini.

Cadavere al Parco delle Cave a Milano: le indagini

Questa mattina intorno alle 6, i vigili del fuoco hanno recuperato nel Parco delle Cave di Milano il corpo senza vita di un uomo, stimato intorno ai 40 anni. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di via Cancano, nella zona del quartiere Baggio, alla periferia ovest della città.

Cadavere al Parco delle Cave a Milano: chi è l’uomo trovato nel laghetto?

L’uomo potrebbe coincidere con la persona scomparsa domenica scorsa nei pressi di un laghetto della stessa area verde. La scomparsa aveva già fatto scattare una vasta operazione di ricerca da parte delle forze dell’ordine nella zona.

Dopo aver estratto il corpo dall’acqua, i soccorritori lo hanno affidato alla polizia scientifica, che ha avviato le procedure per l’identificazione. Ora gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell’accaduto.