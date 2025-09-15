Si è allontanato dalla classe nel primo pomeriggio e nessuno poteva prevedere che quella fuga avrebbe avuto un epilogo tragico. Un 16enne autistico è morto dopo essere finito nella piscina di una casa poco distante dall’istituto.

Fuga dalla classe, poi la tragedia: 16enne autistico muore annegato

Un 16enne di origine cingalese, affetto da una grave forma di autismo, ha perso la vita annegando nella piscina di una villetta privata in via San Marco, a Verona, non lontano dallo stadio Bentegodi.

Il giovane, seguito dal Policlinico di Borgo Roma per alcune patologie e iscritto al centro professionale Don Calabria nell’ambito di un percorso formativo, si sarebbe allontanato dall’istituto per poi introdursi nella proprietà privata, dove si è verificato il tragico incidente.

16enne autistico muore annegato: i soccorsi e le indagini

Quando il corpo è stato ritrovato nella piscina esterna, nonostante l’allarme immediato, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi in attesa del nulla osta della magistratura per la rimozione della salma.

La vicenda ha suscitato profonda commozione nella comunità locale e tra gli operatori del centro educativo che seguivano il 16enne, lasciando un forte senso di dolore e smarrimento.