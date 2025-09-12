Incidente stradale questa mattina, 12 settembre 2025, a Bologna, in via Murri, durante un inseguimento della polizia: morto un 18enne.

Intorno alle ore 5.00 di questa mattina, venerdì 12 settembre 2025, si è verificato un incidente stradale a Bologna, in via Murri. Un’auto, inseguita dalla polizia, si è infatti schiantata contro un palo della luce e contro delle vetture in sosta, all’altezza dell’incrocio con via dei Lampioni.

Via Murri, al momento, è chiusa per consentire tutti i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Come detto questa mattina presto c’è stato un inseguimento da parte della polizia. L’auto inseguita si è schiantata contro un palo della luce e contro alcune vetture in sosta. La vettura in questione era stata rubata, a bordo un ragazzo di 18 anni, che è morto, e uno di 19, che invece è rimasto ferito nel terribile impatto. Entrambi i ragazzi sono di origine albanese. Via Murri è al momento chiusa per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire cosa sia successo esattamente, come mai l’auto si è schiantata contro il palo.