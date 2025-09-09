Un terribile incidente si è verificato oggi sulla E45, nei pressi di Perugia. Un tir ha travolto un camper fermo a bordo strada, provocando un morto e ferendo altre persone a bordo del mezzo. La tragedia ha subito bloccato il traffico, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e chiarire le cause dell’impatto.

Incidente sulla E45 a Perugia, tir travolge camper in panne

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, martedì 9 settembre lungo la E45, all’altezza di Resina Nord, vicino a Perugia. Un camper, a bordo del quale viaggiava una famiglia, è rimasto in panne sulla carreggiata quando un tir sopraggiunto lo ha travolto.

L’impatto ha coinvolto anche un furgone dell’Anas, fermo sul posto per prestare soccorso. Sul luogo sono intervenuti immediatamente la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del 118, mentre il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

Tragico incidente sulla E45: muore una bambina di 8 anni, diversi feriti

Nello schianto ha perso la vita una bambina di otto anni. I genitori e il fratello della piccola sono rimasti feriti: il padre, in condizioni più gravi, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, mentre la madre e il figlio sono stati ricoverati al pronto soccorso di Città di Castello.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, che stanno effettuando tutti i rilievi necessari per chiarire l’accaduto.