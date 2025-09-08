Una tragedia ha scosso le scorse ore a Follo, dove due giovani fidanzati hanno perso la vita in un incidente in moto. La comunità locale è sotto choc per la perdita improvvisa di due vite così giovani, stroncate mentre condividevano un momento di relax. Familiari, amici e residenti sono increduli di fronte a un evento che ha lasciato un vuoto difficile da colmare.

Tragedia a Follo: giovani fidanzati perdono la vita in un incidente in moto

Domenica 7 settembre a Follo, in provincia della Spezia, un incidente stradale ha stroncato la vita di due giovani fidanzati. La coppia stava tornando a casa dopo una giornata al mare quando la loro moto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo in prossimità di una curva lungo viale XV Febbraio 1945, poco prima dell’incrocio con la provinciale per Bastremoli. Il mezzo è finito in una scarpata e si è schiantato contro il muro di un’abitazione privata.

I residenti, notando i caschi sull’asfalto, hanno subito allertato i soccorsi, ma per i ragazzi era ormai troppo tardi. Nonostante l’intervento di ambulanze, automediche e persino dell’elisoccorso, i tentativi di rianimazione non hanno avuto successo. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire ogni dettaglio della dinamica dell’incidente.

Incidente in moto a Follo: impatto fatale per giovani fidanzati, chi erano

I giovani erano molto conosciuti nelle rispettive comunità. Yuri Guarnaccia, 18 anni, residente a Pian di Follo, era un ragazzo solare e appassionato di calcio, giocava nell’Usd Santerenzina 1922 ed era stimato dagli amici e dai compagni di squadra. Michela Adamo, 19 anni, originaria di Ceparana, aveva appena conseguito la maturità all’indirizzo Turistico, praticava danza presso la scuola Pro Danza di Lerici e lavorava in un bar locale.

La loro morte ha sconvolto famiglie, amici e comunità locali, che li ricordano come ragazzi gentili, solari e pieni di vita. Messaggi di cordoglio sono apparsi in rete, e molte persone stanno già organizzando momenti di commemorazione per rendere omaggio alle loro vite tragicamente interrotte.