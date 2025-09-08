Due incidenti hanno scosso Cassino nelle ultime ore, lasciando la città sotto choc. Nella notte di sabato, due gravi sinistri stradali hanno causato la morte di due persone, portando dolore e incredulità tra familiari, amici e l’intera comunità. Le dinamiche dei due episodi sono ancora al vaglio delle autorità, mentre la città si stringe attorno ai familiari delle vittime, ricordando chi erano e il vuoto che lasciano.

Notte di lutto a Cassino e Villa Santa Lucia: due incidenti mortali

Nella notte tra sabato e domenica e nelle prime ore del mattino, due gravi incidenti stradali hanno sconvolto il Cassinate, entrambi con esito fatale. A Cassino, poco prima delle sette, un giovane di 19 anni, ha perso il controllo del suo SUV lungo la via Appia, uscendo di strada e finendo in un campo adiacente dopo aver urtato un muretto. L’auto ha preso fuoco e il conducente, rimasto intrappolato tra le lamiere, è deceduto sul posto.

Nella stessa notte, a Villa Santa Lucia, un uomo di 37 anni alla guida di una Opel Meriva ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un albero. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, le ferite riportate si sono rivelate letali.

In entrambi i casi, i rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cassino, che stanno indagando per chiarire le cause degli incidenti.

Notte di lutto a Cassino e Villa Santa Lucia: due incidenti mortali, chi erano le vittime

Le due tragedie hanno colpito profondamente le comunità locali. A Cassino, a perdere la vita è stato Francesco Marrocco, 19 anni, giovane conosciuto e stimato in città, che aveva da poco iniziato a lavorare come cameriere dopo gli studi all’ITIS locale.

A Villa Santa Lucia, invece, la vittima è stata Giuseppe Risi, 37 anni, operaio, sposato e padre di famiglia, noto e benvoluto nel paese. La scomparsa di Risi ha suscitato cordoglio generale, con il sindaco Orazio Capraro che ha voluto esprimere il dolore della comunità sottolineando la sua disponibilità, il sorriso e il legame con gli amici e i concittadini.

Entrambe le perdite hanno lasciato un vuoto profondo tra familiari, amici e intere città, segnando un fine settimana di lutto nel Cassinate.