Notte di lutto a Cassino e Villa Santa Lucia: due incidenti mortali, chi erano le vittime

Ore di lutto a Cassino: due incidenti stradali in poche ore, chi erano le vittime

Due tragedie in poche ore: gravi incidenti stradali scuotono le comunità di Cassino e Villa Santa Lucia.

Due incidenti hanno scosso Cassino nelle ultime ore, lasciando la città sotto choc. Nella notte di sabato, due gravi sinistri stradali hanno causato la morte di due persone, portando dolore e incredulità tra familiari, amici e l’intera comunità. Le dinamiche dei due episodi sono ancora al vaglio delle autorità, mentre la città si stringe attorno ai familiari delle vittime, ricordando chi erano e il vuoto che lasciano.

Notte di lutto a Cassino e Villa Santa Lucia: due incidenti mortali

Nella notte tra sabato e domenica e nelle prime ore del mattino, due gravi incidenti stradali hanno sconvolto il Cassinate, entrambi con esito fatale. A Cassino, poco prima delle sette, un giovane di 19 anni, ha perso il controllo del suo SUV lungo la via Appia, uscendo di strada e finendo in un campo adiacente dopo aver urtato un muretto. L’auto ha preso fuoco e il conducente, rimasto intrappolato tra le lamiere, è deceduto sul posto.

Nella stessa notte, a Villa Santa Lucia, un uomo di 37 anni alla guida di una Opel Meriva ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un albero. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, le ferite riportate si sono rivelate letali.

In entrambi i casi, i rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cassino, che stanno indagando per chiarire le cause degli incidenti.

Le due tragedie hanno colpito profondamente le comunità locali. A Cassino, a perdere la vita è stato Francesco Marrocco, 19 anni, giovane conosciuto e stimato in città, che aveva da poco iniziato a lavorare come cameriere dopo gli studi all’ITIS locale.

A Villa Santa Lucia, invece, la vittima è stata Giuseppe Risi, 37 anni, operaio, sposato e padre di famiglia, noto e benvoluto nel paese. La scomparsa di Risi ha suscitato cordoglio generale, con il sindaco Orazio Capraro che ha voluto esprimere il dolore della comunità sottolineando la sua disponibilità, il sorriso e il legame con gli amici e i concittadini.

Entrambe le perdite hanno lasciato un vuoto profondo tra familiari, amici e intere città, segnando un fine settimana di lutto nel Cassinate.