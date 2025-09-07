I cittadini sono increduli e attoniti per la notizia di un drammatico incidente stradale che ha sconvolto il weekend. É accaduto nel Comasco dove sono morti due giovanissimi ragazzi di 17 e 20 anni, che si trovavano in sella ad altrettante moto quando per ragioni ancora da chiarire sono rimasti coinvolti nel drammatico sinistro.

Incidente stradale nel Comasco, due giovani di 17 e 20 anni sono morti

La ricostruzione dei fatti è ancora poco chiara e vi stanno lavorando i carabinieri che hanno effettuato tutti i necessari rilievi e sono al lavoro per chiarire la dinamica. L’incidente si è verificato in via Mantero, un tratto rettilineo che corre accanto all’autostrada dei laghi a Grandate. Qui sono giunte ambulanze e vigili del fuoco oltre alle forze dell’ordine.

I soccorritori del 118 hanno cercato di trasportare i due ragazzi coinvolti in ospedale ma al loro arrivo al nosocomio Sant’Anna sia il 17enne che il 20enne erano deceduti. Sul luogo del sinistro, avvenuto nella serata di sabato 6 settembre, sono state rinvenute due moto. Lo schianto si sarebbe verificato intorno alle 23.30 ma resta da ancora chiarire come sia avvenuto.