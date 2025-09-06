Una tragedia ha scosso Milano: un ragazzo di 25 anni è stato investito e ucciso sulle strisce pedonali da un poliziotto fuori servizio. L’impatto è stato violentissimo, tanto da sbalzare la vittima per decine di metri. La comunità locale e i familiari sono sotto choc, mentre le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente.

Poliziotto fuori servizio investe e uccide un ragazzo a Milano

Mattina di tragedia a Milano, dove un ragazzo di 25 anni, Matteo Barone, è deceduto in ospedale dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Adelchi e via Porpora, nella zona est della città.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, coordinata dal pm Maurizio Ascione, l’impatto è avvenuto poco prima delle 5.40. La vittima, originaria di Poggibonsi ma residente a Milano, era stata trasportata in condizioni disperate al Policlinico, dove i medici ne hanno constatato il decesso.

Testimoni oculari e rilievi sul posto avrebbero confermato che il giovane stava attraversando l’incrocio in un tratto privo di semaforo quando è stato travolto dall’auto.

Poliziotto fuori servizio investe e uccide un ragazzo a Milano: positivo all’alcoltest

L’automobilista, un poliziotto di 26 anni libero dal servizio, si è fermato a prestare soccorso ed è stato portato in codice verde alla clinica Città Studi, dove è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 0,63 g/l. Sulla base delle prime verifiche, l’agente guidava a velocità sostenuta e non avrebbe rispettato la precedenza al pedone. Per queste ragioni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e posto ai domiciliari.

Le autorità continuano le indagini per chiarire in dettaglio la dinamica dell’incidente e accertare tutte le responsabilità.