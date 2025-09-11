Una nuova tragedia scuote il Colorado: una sparatoria è esplosa all’interno di una scuola, provocando il ferimento grave di almeno due studenti. Le autorità stanno indagando sul movente dell’attacco e sul numero esatto di vittime, mentre studenti e famiglie cercano di riprendersi dallo choc di un episodio che riapre il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sul controllo delle armi negli Stati Uniti.

Sparatoria in una scuola in Colorado

Una sparatoria ha scosso la Evergreen High School, situata a Evergreen, in Colorado, lasciando almeno due studenti in gravi condizioni. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi all’esterno della scuola, portando al lockdown dell’edificio e alla perquisizione di ogni aula da parte di oltre cento agenti.

Sparatoria in una scuola in Colorado, almeno due feriti gravi: morto l’aggressore

Le autorità hanno reso noto che l’aggressore è morto a causa delle ferite autoinflitte, mentre altri studenti coinvolti nella sparatoria restano ricoverati in ospedale. La tragedia ha suscitato una forte reazione nella comunità locale e tra le istituzioni: il governatore del Colorado ha espresso profonda commozione, sottolineando il sostegno alle vittime e alle loro famiglie, mentre legislatori e rappresentanti locali hanno ribadito l’urgenza di rafforzare la sicurezza nelle scuole e di prevenire simili episodi di violenza armata.