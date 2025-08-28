Il killer della sparatoria a Minneapolis aveva pubblicato un video testamento con armi e messaggi inquietanti. Ecco chi era il 23enne.

Minneapolis è tornata sotto i riflettori, ma questa volta per una storia inquietante: una sparatoria che ha scosso la città e lasciato tutti con domande senza risposta. Dietro questo episodio drammatico si nasconde un killer sucida di soli 23 anni, la cui vita e le cui motivazioni rimangono avvolte nel mistero. Ecco chi era, cosa sappiamo finora su di lui e sul video testamento che ha scioccato la rete.

Sparatoria a Minneapolis: il messaggio di Papa Leone XIV

L’attacco è avvenuto durante la Messa nella scuola cattolica dell’Annunciazione, nel quartiere sudorientale di Minneapolis, mentre gli studenti erano seduti sui banchi. Secondo le autorità, un giovane vestito di nero, armato con tre pistole, ha aperto il fuoco dalle finestre della chiesa prima di togliersi la vita nel parcheggio. Quattordici bambini e tre adulti sono rimasti feriti, quattro dei quali sono stati dimessi, mentre altri tre restano ricoverati.

La scuola, fondata nel 1923 per trasmettere valori cristiani e senso civico, è stata devastata dall’accaduto. Anche il Papa, tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, ha espresso cordoglio e vicinanza spirituale alle famiglie, affidando le anime dei due bambini defunti all’amore di Dio e assicurando le sue preghiere per i feriti, i soccorritori e la comunità scolastica.

Sparatoria a Minneapolis: chi era il killer? Il video testamento su YouTube

Robin Westman, 23 anni, è stato identificato come l’autore della sparatoria che ha scosso la comunità di Minneapolis, provocando la morte di due bambini e il ferimento di altre 17 persone. Prima di compiere l’estremo gesto, Westman aveva registrato un video testamento, successivamente rimosso da YouTube, in cui mostrava un vero arsenale di armi.

Su caricatori e munizioni erano incisi messaggi inquietanti, tra cui frasi come “Per i bambini”, “Uccidi Donald Trump” e “Dove è il vostro Dio?”. Nel filmato compariva anche un quaderno dalla copertina rossa, scritto in inglese e russo, contenente pensieri e idee estremamente violente, una lettera di scuse alla famiglia e uno schizzo della disposizione interna della chiesa.

La polizia ha riferito che altri video realizzati da Westman facevano riferimento a stragi di massa precedenti, tra cui l’attacco alla scuola elementare di Sandy Hook del 2012, suggerendo una premeditazione inquietante.