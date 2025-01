Il Festival di Sanremo 2025 è ormai alle porte. Dopo aver annunciato i co-conduttori delle serate dalla seconda alla finale, Carlo Conti torna al Tg1 per svelare un’altra indiscrezione sul super ospite.

Il nuovo annuncio di Carlo Conti: il super ospite è Jovanotti

Per la prima serata, l’11 febbraio, definita “molto istituzionale” e in cui si esibiranno tutti e trenta i cantanti in gara, Carlo Conti ha annunciato di stare da solo “a meno che non riesca a convincere due amici storici”, un riferimento che aveva fatto pensare a Panariello e Pieraccioni. Ancora nessuna notizia a riguardo. Questa sera, il conduttore ha rivelato soltanto che il primo super ospite sarà Jovanotti: salirà sul palco l’11 febbraio.

L’indiscrezione su Gerry Scotti

Nelle scorse ore, Dagospia aveva rivelato la presenza di Gerry Scotti tra i protagonisti di Sanremo 2025. Sebbene non ci fosse ancora una conferma ufficiale, secondo quanto riportato da Roberto D’Agostino, il conduttore avrebbe affiancato Carlo Conti sul palco dell’Ariston martedì 11 febbraio.

Questa possibile collaborazione, secondo il sito, potrebbe rappresentare un simbolico “accordo di non ostilità tra Rai e Mediaset“.

I co-conduttori ufficiali di Sanremo 2025

La 75ª edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte, con le date fissate dal 11 al 15 febbraio. Il 15 gennaio, il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti ha svelato i nomi dei co-conduttori per il 2025: