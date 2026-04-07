Amadeus uno dei conduttori più apprezzati del panorama televisivo italiano che attualmente sta compiendo un’esperienza su un noto canale privato di intrattenimento che lo avrebbe fatto crescere lontano dall’emittente pubblica che è stata parte importante della sua vita ma che a quanto pare non sta andando come atteso.

Amadeus e Nove, il bilancio di questo primo periodo

Amadeus da quando è apparso sul Nove ormai nel 2024 aveva come obiettivo principale quello di ottenere numeri di ascolto davvero importanti, sia per la sua caratura artistica che per i programmi che sarebbe andato a condurre.

Da un lato la “Corrida” che ha fatto buoni numeri nel prime-time senza però avvicinarsi, nemmeno minimamente ai numeri di quando il format era su Canale 5, segno che il pubblico ha bisogno e voglia di qualcosa di nuovo.

Lo stesso si può dire per “I soliti ignoti” che sul Nove ha perso la sua vitalità, complice il fatto che comporta un salto di canale non indifferente rispetto a quando era su Rai 1 ed il pubblico non è spesso molto propenso.

Questo ha portato il conduttore ad avere dei dubbi rispetto alla sua permanenza, nonostante il ricco contratto e la novità iniziale, a quanto pare ora inizia a sentirsi le scarpe strette.

Ipotesi Mediaset, da “Amici” ad un programma suo

Nelle ultime settimane è iniziata a circolare l’ipotesi di un passaggio a Mediaset per il conduttore, attualmente giudice del serale del programma “Amici” condotto da Maria De Filippi.

Quello che ora è un impegno momentaneo potrebbe ben presto diventare un’ offerta di lavoro concreta dato che Mediaset non si priverebbe affatto di un conduttore della sua caratura.

L’approdo alla rete del biscione darebbe ad Amadeus l’opportunità di lavorare in un nuovo ambiente, creando anche nuovi progetti ed ampliando quindi la sua qualità di conduttore.

Questo rumors, riportato da CaffeinaMagazine.it al momento resta tale, anche se sappiamo che basta pochissimo per sbaragliare il mercato televisivo, non resta quindi che restare sintonizzati sulla questione così da scoprire se cambierà davvero qualcosa a breve termine.