Uomini e Donne in TV, clamoroso colpo di scena: "Ci siamo lasciati"

Colpo di scena a “Uomini e Donne“, arriva la clamorosa notizia che, due ex protagonisti del Trono Over del dating show di Maria De Filippi si sono lasciati. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, è finita tra due ex protagonisti del Trono Over

Sono stati due protagonisti del Trono Over di “Uomini e Donne“, la scorsa stagione e, per la delusione dei fan, ora arriva la notizia che la loro relazione è giunta al capolinea.

A comunicare la fine della love story è stato l’ex cavaliere, con un lungo post su Instagram: “sento il dovere, nel rispetto di tutti e con la massima trasparenza, di comunicarvi che la relazione sentimentale con lei è giunta al termine.“ Ma, di chi stiamo parlando? Chi è che si è lasciato?

Uomini e Donne in TV, lui annuncia: ‘Ci siamo lasciati’

Protagonisti della passato stagione del Trono Over di “Uomini e Donne“, Maurizio Rocchi e Cristina Castiglione si sono lasciati. A dare l’annuncio proprio l’ex cavaliere sui social, il quale ha ammesso che la scelta è avvenuta in modo consapevole e maturo tra lei Cristina, senza dunque rancore e polemiche: “i nostri caratteri, a tratti incompatibili, non hanno favorito quella serenità necessaria affinché questo rapporto potesse proseguire nel modo giusto.”