Cristiana e Ernesto lontano dai riflettori di Uomini e Donne: le segnalazioni svelano i primi momenti insieme.

Dopo la scelta di Cristiana Anania, le prime segnalazioni confermano che la relazione con Ernesto Passaro procede a gonfie vele lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Foto e racconti dei fan rivelano momenti di complicità e prime presentazioni in famiglia, anticipando come sta nascendo questa nuova coppia prima della messa in onda della puntata.

La scelta di Cristiana Anania: un nuovo capitolo per l’ex tronista

Dopo quattro intensi mesi nel programma, Cristiana Anania ha finalmente preso la sua decisione, scegliendo di lasciare Uomini e Donne al fianco di Ernesto Passaro. La giovane tronista palermitana, nota per la sua spontaneità e il carattere deciso, ha affrontato un percorso ricco di emozioni e confronti, tra cui lo scontro con la collega Sara Gaudenzi.

Nel corso delle puntate, Cristiana ha concentrato l’attenzione su due corteggiatori principali, Ernesto Passaro e Federico Cotugno, dimostrando determinazione nel conoscere meglio entrambi nonostante qualche momento complicato: “Spesso e volentieri, è dovuta correre a recuperare lontano dallo studio dopo l’ennesima sfuriata”. Alla fine, dopo una giornata conclusiva intensa ed emozionante, la tronista ha scelto Ernesto, una decisione che ha diviso il pubblico e che verrà trasmessa prossimamente su Canale 5.

Uomini e Donne, cambia tutto dopo la scelta? La segnalazione a sorpresa

Nonostante le restrizioni imposte dal regolamento, che impediscono alla coppia di apparire sui social o rilasciare dichiarazioni, le prime segnalazioni raccontano un inizio sereno della loro storia. Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, infatti, tutto procede nel migliore dei modi, con le prime presentazioni in famiglia già avvenute.

La coppia è stata anche sorpresa in macchina insieme, come dimostrano le foto pubblicate dall’esperto di gossip, mentre si gode momenti di intimità lontano dalle telecamere. Cristiana, 22 anni, speaker radiofonica e “Siciliana doc e fiera di esserlo”, aveva iniziato il suo percorso nel dating show con l’obiettivo chiaro di trovare la persona giusta: “Sono felice, simpatica, solare ma anche permalosa e un po’ troppo logorroica… sono un vulcano di energia!”.

La messa in onda della scelta svelerà al pubblico i dettagli di questo nuovo capitolo sentimentale, con la tradizionale pioggia di petali di rose a celebrare la nascita della coppia.