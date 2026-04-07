Perché Evelina Sgarbi non è entrata nella casa del Grande Fratello Vip

Perché Evelina Sgarbi non è entrata nella casa del Grande Fratello Vip

La partecipazione di Evelina Sgarbi al grande fratello Vip è stata al centro di molte speculazioni dopo l’annuncio del ritorno del programma su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Dopo che Mediaset ha pubblicato sui social la lista dei concorrenti, il nome di Evelina non è comparso, suscitando dubbi su indiscrezioni iniziali.

In realtà, secondo fonti giornalistiche, i contatti tra la produzione e la giovane erano stati intensi e si sarebbe arrivati a una soluzione praticamente definitiva prima che tutto saltasse.

Trattative e incontri con la produzione

Fonti interne raccontano che Evelina, accompagnata a colloquio dal suo manager Sauro Moretti, ha sostenuto un provino con gli autori del programma e avrebbe discusso dettagli importanti legati al suo ingresso nella Casa.

Il racconto sottolinea che un contratto era sostanzialmente chiuso: termini, durata e compenso avrebbero trovato un’intesa. Tuttavia, malgrado l’apparente accordo, qualcosa è cambiato in extremis e l’ipotesi iniziale di vederla tra i gieffini non si è concretizzata, lasciando sorprese tra gli addetti ai lavori e tra i sostenitori dei rumors.

Il ruolo del manager e il provino

Secondo quanto riportato, il manager di Evelina ha avuto un ruolo centrale nelle fasi di negoziazione e nella gestione pratica del provino. I contatti con la produzione di Endemol sono stati diretti e cordiali, e la disponibilità della ragazza sembrava confermata. La dinamica dell’incontro è descritta come professionale: si sono affrontati aspetti contrattuali, impegni sul set e limiti di immagine, fino a una sensazione diffusa di chiusura positiva. Poi, però, è arrivata la svolta che ha mutato il esito previsto.

La telefonata che ha cambiato tutto

Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha ricostruito il momento cruciale: una settimana prima dell’avvio del reality, sarebbe arrivata al manager una telefonata in cui si comunicava che Evelina non avrebbe preso parte al programma. La comunicazione, sempre secondo la ricostruzione, è stata rapida e senza una spiegazione dettagliata, lasciando spazio a interpretazioni. La scelta è stata trasmessa come definitiva e ha sorpreso sia la diretta interessata sia la produzione, che sembrava aver dato via libera al progetto.

Le reazioni immediate

La versione divulgata da Parpiglia segnala imbarazzo e dispiacere: la produzione avrebbe accettato la decisione senza indicare un responsabile preciso. Tra i motivi ipotizzati non sono emerse conferme ufficiali, e la comunicazione rimane avvolta nel silenzio formale. Questo silenzio ha alimentato ulteriori speculazioni nei media e tra i fan del programma, che cercavano una motivazione univoca per spiegare il ritiro dell’accordo ormai prossimo alla firma.

Ipotesi sui retroscena e il cosiddetto “cerchio”

Le fonti che hanno parlato con Parpiglia hanno suggerito che la decisione potrebbe non derivare direttamente da Mediaset o da Endemol, ma da persone vicine a Vittorio sgarbi. La famiglia, alle prese con dinamiche pubbliche delicate, è stata indicata come possibile contesto del cambiamento. La madre di Evelina aveva in passato definito con durezza alcune figure intorno a Vittorio, utilizzando il termine “cerchio tragico”, e tali definizioni sono tornate nella narrazione come elemento che potrebbe aver influenzato le scelte.

Tra ipotesi e decisioni ufficiali

Nonostante le voci, non ci sono conferme ufficiali che colleghino il dietrofront a una pressione esterna. Restano aperte varie piste: una soluzione editoriale dell’autore, una scelta strategica della famiglia o motivazioni private non divulgate. In ogni caso, la mancanza di comunicazioni chiare ha contribuito a un alone di mistero che circonda l’uscita di scena di Evelina prima della messa in onda.

Il precedente del 2026 e le polemiche familiari

Quella del 2026 non è la prima volta che il nome di Evelina viene associato al Grande Fratello Vip. Nel 2026, le trattative per la sua partecipazione erano già arrivate a una fase avanzata, con offerte economiche importanti sul tavolo. A quel tempo, Evelina preferì declinare l’invito, decisione che suscitò la reazione pubblica di suo padre, Vittorio Sgarbi, il quale criticò la scelta sostenendo che si trattava di un’occasione remunerativa significativa. Il critico aveva anche dichiarato di aver rifiutato proposte per sé, citando cifre precise ritenute insufficienti e sostenendo di volerne ottenere di più.

Il caso recente conferma come il percorso mediatico della famiglia Sgarbi resti soggetto a tensioni e a scelte discusse. Per ora, resta confermata l’assenza di Evelina dal cast ufficiale annunciato da Mediaset, un finale a sorpresa per trattative che, a pochi giorni dall’avvio del programma, sembravano sul punto di concludersi. Fotografia e materiali promozionali rimangono di proprietà delle produzioni coinvolte, con crediti attribuiti, quando necessari, a Endemol Shine Italy SpA.