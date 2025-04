The Couple, la location è quella della casa del Grande Fratello

The Couple è il nuovo reality Mediaset che però ha riservato una sgradevole - in tutti i sensi - sorpresa riguardante la location.

The Couple è il nuovo programma tv prime time di Mediaset che va in onda il lunedì come sostituto del Grande Fratello la cui edizione 2025 ha chiuso i battenti il 31 marzo con la finale che ha visto il trionfo di Jessica Morlacchi. Si pensava ad uno scenario diverso visto il tenore del nuovo prodotto televisivo invece vi è stata una triste scoperta.

The Couple: il programma che “testa” l’amore

Il programma che conduce Ilary Blasi è chiaro sin dal suo titolo, “The Couple” ovvero la coppia perché questo reality vede la partecipazione di 8 coppie che dovranno condividere spazi e prove al fine di dimostrare di avere l’intesa vincente.

Il premio in palio è infatti davvero invitante, 1 milione di euro per la coppia che trionferà. Per poterlo fare è necessario superare svariate prove e giochi anche pericolosi.

I fan sono sicuramente curiosi di capire quali dinamiche si scateneranno e chi arriverà a vincere.

La casa di The Couple è la medesima del Grande Fratello

La casa che i partecipanti a “The Couple” si trovano a condividere è la medesima del Grande Fratello a cambiare sono solo i colori dei muri e alcuni elementi di arredo.

I nuovi inquilini infatti lo hanno capito quasi subito dato che verso la fine della puntata le sorelle Brigitta e Benedicata hanno sentito un cattivo odore in particolare provenire dalla cucina, a dar loro manforte Antonino Spinalbese che però ha ammesso l’assenza di forti odori nel salone.

Insomma un inizio “maleodorante” per questo nuovo prodotto televisivo che potrà andare solo che a migliorare e a “profumare” con il passare dei giorni.