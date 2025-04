Belen e il riavvicinamento: Antonino Spinalbese rompe il silenzio

Antonino Spinalbese ha deciso di rompere il silenzio riguardo alle voci di un presunto riavvicinamento con la sua ex compagna Belen Rodriguez. Dopo essere stati paparazzati insieme dal settimanale Gente, i due hanno suscitato curiosità per l’atmosfera intima e complice durante una serata trascorsa insieme. Intervistato da Myrta Merlino nel corso di Pomeriggio Cinque il 4 aprile, il noto hairstylist ha voluto chiarire la situazione.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese appaiono sorridenti, felici e spensierati nelle foto pubblicate dal settimanale Gente, in edicola questa settimana. Dopo un periodo difficile, i due ex sembrano aver ritrovato un equilibrio e un affiatamento che sembrava ormai impossibile.

La serata è iniziata con una cena fuori, accompagnati dalla figlia Luna Marì e dall’amica di Belen, Patrizia Griffini. Successivamente, Belen e Antonino si sono intrattenuti da soli. Il magazine descrive il loro incontro come un momento di complicità, con un bicchiere di birra in mano, risate e un contatto fisico affettuoso, con lei che cercava di stabilire un contatto mentre lui la riaccompagnava a casa.

Il celebre hairstylist ha chiarito la situazione durante la sua partecipazione a Pomeriggio Cinque il 4 aprile, intervistato da Myrta Merlino. La conduttrice ha colto l’occasione per approfondire con Spinalbese le recenti indiscrezioni che circolano sul suo conto, ma l’ex compagno della showgirl argentina ha replicato così:

“La verità è che si cerca di far di tutto per dare una sorta di insegnamento familiare ai piccoli, che a me è mancato quando ero piccolo. È fondamentale per la mia vita e anche per la sua, una sorta di spalla a spalla”.