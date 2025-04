Il ricovero di Vittorio Sgarbi

È passato un mese dalla notizia del ricovero di Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte, a causa di una grave depressione. La situazione ha suscitato grande interesse e preoccupazione tra i suoi fan e il pubblico, portando la figlia Evelina Sgarbi a rilasciare aggiornamenti sulle condizioni di salute del padre durante le sue apparizioni televisive. Recentemente, però, sono emerse notizie rassicuranti riguardo alla sua situazione attuale.

Chi è al suo fianco

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Vittorio Sgarbi non è solo nel suo percorso di recupero. Accanto a lui ci sono la compagna Sabrina Colle, i familiari e i suoi assistenti, oltre al personale sanitario che lo assiste. La presenza di amici di lunga data e di personalità pubbliche che si sono recate a trovarlo in ospedale dimostra quanto sia forte il supporto che riceve in questo momento difficile. Sabrina Colle, ex attrice e modella, è al suo fianco dal 1998, e la loro relazione, pur non essendo formalizzata tramite matrimonio, è stata sempre molto solida.

Le parole di Evelina Sgarbi

Evelina Sgarbi ha condiviso con il pubblico le sue preoccupazioni riguardo alla salute del padre. In una recente intervista, ha rivelato di non averlo più visitato a causa del clima che si respira in ospedale. Ha anche menzionato che Vittorio ha accettato di essere alimentato artificialmente, un segno della gravità della sua condizione. La giovane ha espresso il suo desiderio di mantenere la privacy della famiglia, pur continuando a fornire aggiornamenti quando possibile. La situazione di Vittorio Sgarbi è complessa e richiede tempo e pazienza per una possibile ripresa.