La morte di un bambino all’asilo è una tragedia che scuote profondamente qualsiasi comunità. Un luogo che dovrebbe essere sinonimo di sicurezza, gioco e scoperta si trasforma in teatro di dolore e incredulità, lasciando adulti e coetanei incapaci di comprendere l’evento. Quando a perdere la vita è un piccolo di appena due anni, come nel caso di Leonardo Ricci a Soci, nel Casentino, la sofferenza collettiva si mescola a domande dolorose: come è potuto accadere? E soprattutto, si sarebbe potuto evitare?

Fiaccolata per il bambino morto all’asilo di Soci e le parole del vescovo

In segno di vicinanza e solidarietà alla famiglia Ricci, la comunità di Soci si è organizzata per un momento di raccoglimento. Il parroco, don José, ha invitato tutti a partecipare alla fiaccolata prevista per la sera di oggi, 13 novembre, che partirà dalla chiesa parrocchiale e attraverserà le vie del paese, accompagnata da un momento di preghiera.

Il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e all’intera comunità:

“In comunione con l’intera Chiesa diocesana, esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia del piccolo Leonardo, morto tragicamente nella giornata di ieri all’età di due anni mentre giocava all’asilo nido, e a tutta la comunità di Soci. Partecipo al dolore della famiglia e della comunità per la morte del piccolo Leonardo, che accompagno con la preghiera all’incontro con Dio e che già confido nel suo abbraccio di amore. Sono vicino e sostengo la famiglia con il mio cordoglio, il pensiero e la preghiera”.

Arezzo, bambino morto all’asilo a 2 anni: le indagini e la scoperta sulla tragedia

Una mattina ordinaria, che avrebbe dovuto essere fatta di giochi e risate, si è trasformata in un dramma inconcepibile nel piccolo asilo nido Ambarabà Ciccì Coccò di Soci, nel Casentino. Leonardo Ricci, un bimbo di appena due anni, ha perso la vita mentre si trovava nel giardino della scuola insieme ai compagni.

Secondo una prima ricostruzione, il laccio della felpa del bambino si sarebbe impigliato in un ramo di una siepe, bloccandogli la respirazione in pochi istanti. Le insegnanti avrebbero immediatamente tentato di soccorrerlo e di praticare la rianimazione fino all’arrivo del personale sanitario, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

L’episodio ha colto la comunità completamente di sorpresa: il cortile, normalmente luogo di gioia e gioco, è stato posto sotto sequestro. La Procura di Arezzo, con il pubblico ministero Angela Masiello, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. I carabinieri del reparto scientifico di Firenze stanno svolgendo rilievi tecnici approfonditi, raccogliendo campioni e analizzando ogni dettaglio dell’area esterna e della struttura, per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

La scuola, frequentata da sessanta bambini e gestita da undici educatrici e cinque assistenti, è stata chiusa temporaneamente. Le autorità vogliono comprendere chi fosse presente, come siano avvenuti i soccorsi e se l’incidente possa essere considerato davvero inevitabile o se ci siano state negligenze.

La comunità, sconvolta, ha accolto la notizia con dolore, lasciando peluche, fiori e messaggi davanti ai cancelli e abbassando le bandiere a mezz’asta per il lutto cittadino proclamato dal sindaco Filippo Vagnoli.