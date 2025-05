Un fotomontaggio di Donald Trump in abiti papali è stato condiviso sui social della Casa Bianca, prima del Conclave per eleggere il nuovo Papa.

Pochi giorni prima dell’atteso Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, una sorprendente immagine ha catturato l’attenzione: un fotomontaggio di Donald Trump vestito da Papa. L’immagine è stata condivisa sui social ufficiali della Casa Bianca e sul profilo Truth, suscitando reazioni in vista dell’importante evento del 7 maggio.

L’ironia di Donald Trump in vista del nuovo Papa

“Vorrei diventare Papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande papa. Nessuno lo farebbe meglio di me”, ha dichiarato in maniera ironica giorni fa il presidente americano.

A pochi giorni dal Conclave che sceglierà il successore di Papa Francesco, Donald Trump è tornato a far parlare di sé: dopo la diffusione sui social di un fotomontaggio che lo ritrae in abiti papali, l’ex presidente ha dichiarato che vedrebbe con favore l’elezione del cardinale Timothy Michael Dolan, arcivescovo di New York, come nuovo Pontefice.

Dolan, figura di spicco tra i prelati statunitensi, parteciperà al conclave insieme ad altri nove cardinali americani. Era già presente nel 2013, quando venne eletto Jorge Mario Bergoglio, poi divenuto Papa Francesco.

Donald Trump vestito da Papa: la clamorosa foto a pochi giorni dal Conclave

Donald Trump vestito da Papa: è il fotomontaggio apparso sui profili social della Casa Bianca e su Truth a pochi giorni dal Conclave che designerà il nuovo pontefice.

Nell’immagine, il presidente indossa abiti papali e impartisce una benedizione, senza alcun commento o contesto. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti: su Truth i commenti sono stati per lo più entusiasti o filo-Trump, mentre su Instagram molti utenti hanno criticato la scelta, definendola irrispettosa e inadeguata per un canale istituzionale.