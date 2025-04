Pil Usa in contrazione, pesa il boom per l’import dei Dazi: Trump accusa Biden

La causa è l’impennata delle importazioni, per il tentativo delle aziende Usa di importare beni esteri prima che Trump imponesse dazi.

Dati allarmanti per l’economia Usa: il Pil ha registrato una diminuzione dello 0,3% nel primo trimestre del 2025, il primo drastico calo registrato dal 2022. Come ha reagito Donal Trump, a 100 giorni dal suo secondo mandato?

Il Pil statunitense ha registrato una contrazione dello 0,3% nel primo trimestre del 2025, il primo vero calo accusato in tre anni, contro le aspettative di un’espansione, a causa delle importazioni che sono balzate di oltre il 40%.

La crescita del Pil infatti è stata frenata dall’impennata delle importazioni, dovuta al tentativo delle aziende statunitensi di importare beni esteri prima che il presidente Donald Trump imponesse dazi pesanti.

Dati allarmanti, la conferma

Il dato del quarto trimestre del 2024 è stato confermato in rialzo del 2,4%. Il dato sull’inflazione Pce (quello più importante per la Federal Reserve) è balzato al 3,6%, dopo il 2,4% del trimestre precedente; quello sul Pce core, cioè al netto di energia e alimentare, è salito al 3,5%, dopo il 2,6% del trimestre precedente, con le attese al 3,1%. Le spese per i consumi hanno registrato un rialzo contenuto (+1,8%), dopo il 4% del trimestre precedente.

Wall Street cala

Wall Street in netto calo dopo i dati sul Pil statunitense, che registra una contrazione nel primo trimestre per la prima volta dal 2022. I futures sul Dow Jones cedono lo 0,78%, quelli sull’S&P 500 l’1,27% e i futures sul Nasdaq l’1,77%.

Borsa di Milano in calo

Anche la Borsa di Milano accentua notevolmente il calo di seduta dopo la diffusione del dato Usa sul Pil nel primo trimestre. Il Ftse Mib cede l’1,59% a 37.273,97 punti. Procede in rialzo Campari (+4,06%), seguita da Recordati (+2,89%), Inwit (+1,25%), A2A (+1%), Hera (+0,97%), Terna (+0,9%), Diasorin (+0,77%) e Snam (+0,64%).

Si appesantiscono ulteriormente i titoli bancari: Unicredit perde il 4,14%, Monte Paschi Siena il 3,95% e Banco Bpm il 3,55%. Va male anche Mediobanca (-3,48%), Bper Banca (-3,39%), Intesa Sanpaolo (-3,05%), Banca Popolare di Sondrio (-2,42%) e Banca Mediolanum (-2,33%).

Borse europee calano

In deciso calo i principali listini europei dopo i dati in arrivo dagli Usa sul calo del Pil nel primo trimestre. In scia all’apertura negativa di Wall Street, il Dax di Francoforte segna -0,46%, Londra segna -0,15% e Parigi segna -0,14%.Madrid fa peggio con -1,38%, negativa anche Zurigo a -0,23%.

Le dichiarazioni di Trump

Sulla caduta del Pil, il presidente Usa Donald Trump ha accusato il suo predecessore Joe Biden: “Questo è il mercato azionario di Joe Biden, non quello di Trump. Io sono entrato in carica il 20 gennaio.

Il nostro il paese avrà un boom ma ci vorrà un po’ di tempo, non ha nulla a che vedere con le tariffe, è solo che ci lascia numeri negativi, ma quando inizierà il boom, sarà unico. Siate pazienti”, ha detto il presidente Trump sul suo social Truth.